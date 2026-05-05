ゴールデンウイークも終盤です。Uターンラッシュが始まり、高速道路で渋滞が発生しています。ヘリからの中継です。奥村さん。■奥村誠悟記者はい、私は今、九州自動車道の広川インターチェンジ付近にいます。画面向かって右手が熊本方面の下りですが、通常時と同じように比較的、流れているように見えます。一方、画面向かって左手が北九州方面の上りです。GWを行楽地で過ごした人たちのUターンでし