「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島・持丸がプロ１号となる起死回生の同点ソロを放った。４−５の九回無死。この試合まで防御率０・９６と安定感抜群だったＤｅＮＡの守護神・山崎に対して、カウント２−２から外角高めの１５０キロを捉えて、中堅右へ運んだ。持丸は２０１９年度育成ドラフト１位で旭川大高から入団。支配下契約を結んだが、２０２２年に支配下契約を勝ち取ったが、２０２３年から３年連