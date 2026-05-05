フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。占い師に必ず言われるという驚きの言葉を明かす場面があった。この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。自宅が近所で、以前は女子会なども行っていたという2人。平野が真麻について「すごい人生を楽しく生きているなって。エネルギーは凄い感じます」と指摘すると、真麻は「ここ2、3年、結構ずっと具合悪くて」とぶっ