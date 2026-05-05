【ワシントン＝栗山紘尚】自民党の小野寺五典・元防衛相は４日午前（日本時間同日夜）、訪問先のワシントン市内でのイベントに出席し、台湾問題について、「（トランプ米大統領は）毅然（きぜん）とした対応をとるべきだ」と訴えた。小野寺氏は政策研究機関「戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）」の会合で、今月中旬に予定される米中首脳会談について「台湾問題でトランプ氏の発言が揺らぐようなことがあれば、同盟国には大きなイ