元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。女性ならではの「おしゃれに対する努力とプライド」について持論を明かした。【写真】「超絶最高に最強クラスに可愛い」村重杏奈が明かす女子の努力、“5センチヒール”履いた私服ショット村重は「女子ならわかってくれると思うんです」と書き出し、私服で5センチの高さがあるヒールを履くことの“意義”に言及。「歩きやすいのが1番だ