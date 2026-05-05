ユーチューバー・ヒカル（34）が5日、自身のXを更新。この日、離婚を公表したカップルユーチューバー「なこなこカップル」として活動していたインフルエンサーのなごみ（26）とこーくん（28）について言及した。ヒカルは2人の離婚を報じる記事を引用し、「絶対はないんだと思わされる逆も然りで絶対離婚する！って言われててもそうならない人もいるという事」と言及。「仲良しに見えて仮面夫婦もいれば世間で叩かれててもお