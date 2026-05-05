経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。第13回目のゲストは、歌い手のAdoさんです。AIが台頭する中、未来の「歌い手」の姿はどうなるか、Adoさんが語りました。（構成・伊藤秀倫）【画像】ライブでのAdo。会場でも容姿はシークレットだ◆◆◆歌い手の未来像とは？成田ちょっと遠い先の未来の歌い手とかミュージシャンってどうなってると思われます？というのは、音や声を生成するAIが爆