小泉防衛大臣は日本時間5日午後、フィリピンで防衛大臣会談を行う予定です。小泉防衛大臣は、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談します。殺傷能力のある「武器」の輸出を原則可能とするといった防衛装備品の輸出ルールの改定について政府の方針を説明したうえで、防衛面や技術面での連携強化を図りたい考えです。一方、小泉防衛大臣は4日、フィリピンに先立って訪問したインドネシアで、シャフリィ国防相と会談し、海洋