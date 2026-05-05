これは…癒される…オホーツク･ガリンコタワーの公式Xは2026年5月1日、「うちだって…うちだって……！」とのコメントとともに、アザラシが横に並ぶ写真を投稿しました。【か、カワイイ！】整列して日向ぼっこするアザラシたち（画像）この投稿は、西濃運輸の公式アカウントが「うちだって…うちだって……！」とコメントを添え、同社のトラックが整然と並ぶ写真を投稿したことが発端となっています。もともとは、ユーザーに