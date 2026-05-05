犬が早起きな理由 1.犬の本能的な生活リズム 犬が早起きなのは、犬の本能的な生活リズムが大きく関係しています。 犬の祖先であるオオカミは、日の出と共に活動を開始しますが、このことを「薄明薄暮性」と言います。 犬も同じであると考えることができる動物であり、完全な夜行性でもなければ、完全な昼行性でもなく、「朝方と夕方に最も活発になる」という習性を持っています。 家庭で人間と一緒に暮らす犬