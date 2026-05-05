全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・板橋の裏路地酒場店『酒場BETTAKO』です。変幻自在の前割りお燗マジックを「甘口、辛口、どう飲みますか？」、銘柄を聞かれているわけではない。芋焼酎のお燗を注文すると、店主の金本さんがそう尋ねてくれる。焼酎を先に水で割ってから温めるわけだが、数種類の水を使い分け、提供温度も変える。すると、同じ焼酎でも好みに合わせ変