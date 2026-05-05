きのう、山形県鮭川村の山に入った８４歳の女性の行方がわからなくなっていて、けさから警察などが捜索を続けましたが、きょうは発見には至りませんでした。 あすも朝から捜索が行われる予定です。 行方がわからなくなっているのは、鮭川村曲川の無職の女性（８４）です。 女性はきのう午後３時半ごろ、笹竹を採るために１人で山に入りました。しかし、午後８時になっても帰宅しなかったため、心配した家族が午後８時２２分に１