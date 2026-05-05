「こどもの日」の５月５日、釧路では警察官らが動物園に出向き、自転車の安全運転を子どもたちや保護者に呼びかけました。（警察官）「ヘルメットかぶってね」家族連れで賑わう釧路市動物園では、訪れた子どもたちや保護者に警察官らが、自転車に乗る際にはヘルメットを着用することや、青切符制度について周知する啓発グッズを手渡すなどして安全運転を呼びかけました。（釧路警察署三原正東交通第一課長）「自転車に乗る時には