ロシアを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員は５月４日、ロシア外務省の高官らと相次いで面会しました。（鈴木宗男参議院議員）「ルデンコ外務次官からは、７月マニラでＡＳＥＡＮ外相会議がある。そこでもし日本側が希望するならば、ラブロフ大臣との会談をセットしてもいいという話がありました。会談の用意があるというのは大きなメッセージだと思っています」鈴木宗男議員は４日、ロシア外務省のルデンコ次官らと相