お笑いコンビ・エルフの荒川さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優・木村拓哉さんとのプリクラを公開しました。【写真】エルフ荒川＆木村拓哉のプリクラ「生きる"伝説"たくちゃろ」荒川さんは「生きる"伝説"たくちゃろとプリ」とつづり、無数のハートの絵文字を添えて1枚の写真を投稿。大きく「伝説」という文字と相合傘の絵が描かれた木村拓哉さんとのプリクラを披露しています。この投稿にコメントでは「可愛すぎー！