平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は5日目を終えた。10Rは太田海也の先行に乗った取鳥雄吾（31＝岡山）が1着。G1準決勝6度目で初のファイナル入りを決めた。「海也と、前を回してくれた岩津さんのおかげで決勝に乗せてもらえた。最後はミスですね。真後ろに真杉君がいてビビッてしまった」とはいえ、ヤンググランプリに出走するなど縁が深い平塚の地でこの躍動ぶり。G1初決勝でも目が離せない。