ボートレース津の「スポーツニッポンパール賞」は5日目を終えた。豊田健士郎（30＝三重）は準優10Rで、3カドから鋭く仕掛けた岡に合わせて、2コースから捲りを決めて2着で優出。「スタートは最後様子を見たけど、持ったし、その辺の足はいい」と手応えを実感。前回の4月津G1ダイヤモンドCも含め、当地での優出は30度目。「G1の時の方が伸びは良かったけど、ターン回りや出口の加速感は前回よりもいい」と変化を口にした。