◇高校野球春季大阪大会5回戦大商大堺4―6金光大阪（2026年5月5日大阪シティ信用金庫スタジアム）高校野球の春季大阪大会は5日に5回戦が行われ、大商大堺は金光大阪に4―6で敗れて8強入りを逃した。最大5点劣勢から逆転まであと一歩に迫るも、静純也監督は「収穫のない大会だった」と反省を口にした。惜敗で上位進出を逃した一方、NPBスカウトの間で密かに注目を集める強打者が故障からの復活を印象づけた。プロ注目の