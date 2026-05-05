ホルムズ海峡の事実上の封鎖以降、初めてのロシア産原油の調達となります。4日に愛媛・今治市の沖合に到着したロシア産原油を積んだタンカーは、5日正午ごろ接岸し、太陽石油の製油所への原油の搬入作業が始まりました。この原油は、日本企業も出資するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」で生産されたものです。ウクライナ侵攻を受け、ロシア産エネルギーは欧米の経済制裁の対象となっていますが、サハリン2は適用か