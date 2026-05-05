5日、アルメニアの首都エレバンの大統領府に到着したパシニャン首相（中央）、EUのコスタ大統領（左）、EU欧州委員会のフォンデアライエン委員長（AP＝共同）【モスクワ共同】旧ソ連構成国アルメニアの首都エレバンで5日、同国と欧州連合（EU）による初の首脳会合が開かれた。アルメニアは経済、安全保障両面で従来のロシア依存脱却を目指してEUに接近。4日にはエレバンで30人以上の欧州指導者らが参集した欧州政治共同体（EPC）