「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）阪神は中日に今季初の連敗を喫した。今季初先発の早川は４回途中４安打６失点ＫＯ。２本塁打を許し、３四球と制球にも苦しんだ。藤川監督は試合後に「本当にプロらしい練習と取り組みをしていかなければいけませんね。（４日に先発した）門別も含めてね。プロになるためには、プロの野球選手とは、を問いながら、学び続けて、学びに行く姿勢が、ファームの選手を含めてやらな