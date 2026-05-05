栃木・佐野市の交差点で5日未明、車同士が出合い頭に衝突し、運転していたパキスタン人の男性1人が死亡、2人が重軽傷を負いました。午前4時40分ごろ、佐野市下羽田町の交差点で、東に向かっていた軽自動車と北に進んでいた軽自動車が出合い頭に衝突しました。警察によりますと、東に向かっていた車にはパキスタン人の男性2人が乗っていて、このうち運転していたアリ・フアミドさん（28）が死亡、助手席に乗っていた男性（26歳）が