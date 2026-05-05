開幕から１カ月が過ぎた。今季も投打"二刀流"としてプレーしている大谷翔平（ドジャース）だが、打者・大谷のバットからは、昨季のような豪快なアーチがやや影を潜めている。それどころか、５試合連続無安打、24打席連続無安打など、"らしくない"バッティングが続いている。いったい、大谷に何が起きているのか。かつて名コーチとして多くの強打者を育てた伊勢孝夫氏が、大谷の現在の状態を鋭く読み解く。※成績は現地時間５月４