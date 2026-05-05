F1第4戦マイアミGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞「正直に言えば、雨が降ることを期待していた。現状では、ライバルとのパフォーマンス差があまりにも大きいからね。トップ4チームのうしろは最後方の2チーム以外の中団グループが大接戦であり、我々とそことの差はあまりに大きいため、多少の改善ではポジションを上げることはできないし、ポイント獲得のチャンスもない。だから今日のレースでは、雨が降ることを願っていた