F1第4戦マイアミGPレビュー（前編）「楽しさなんてないよ。マシンはずっと問題だらけだ」マイアミGPの決勝レース。今シーズン初の完走を果たしたランス・ストロール（アストンマーティン）に笑顔はなかった。「ダウンフォースもないし、パワーもない。改善作業を続けるしかない」アストンマーティンはマイアミGPで２台完走を果たしたが......photo by BOOZYアストンマーティン・ホンダはこの週末を通してトラブルに見舞われ