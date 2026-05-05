愛知県春日井市の交差点で、歩行者の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。 【写真を見る】右折してきた軽乗用車にはねられ…74歳女性が死亡 車側に一時停止義務 愛知･春日井市の交差点 警察によりますときょう午前9時半ごろ、春日井市東神明町で無職の清水静香さん（74）が交差点を渡っていたところ、右折してきた軽乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。 軽乗用車を運転していた62歳の女性に、けがはありませんで