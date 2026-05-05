◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝５月５日、美浦トレセン復活の気配が濃厚に漂っている。２４年の桜花賞馬のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は前走の中山牝馬Ｓで７着に敗れたが、最後まで脚を伸ばしてゴール板を駆け抜けた。昨年の大阪杯（１３着）以降、途中でレースをやめてしまうようなところを見せていたが、闘争心が確実に戻ってきている。