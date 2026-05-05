岡山大学・横井篤文副学長（岡山大学提供） 岡山大学の横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）が5月26日からアメリカ・オーランドで開催される国際教育会議・NAFSA2026で日本政府代表として登壇することが決まりました。 岡山大学によりますと、横井副学長は文部科学省の副参与として、日本を発信する「Japan Session」に登壇します。「Japan Session」ではデジタル時代の国際教育の在り方