◆パ・リーグソフトバンク６―４西武（５日・ベルーナドーム）ソフトバンクは１点を追う５回、今季初スタメンの庄子雄大が先頭で二塁打を放つと、続く周東佑京の適時二塁打で同点に追いついた。１死満塁から柳町達が右中間を破る勝ち越しの２点二塁打。さらに山川穂高の犠飛で１点を加え、この回一挙４点で試合をひっくり返した。その裏、先発の松本晴が１死一、二塁から渡部聖弥に適時二塁打を浴び、なおも１死二、三塁の場