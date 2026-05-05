６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の数原龍友が５日、東京・お台場で開催中の「肉フェス２０２６ＴＯＫＹＯＪＡＰＡＮＰｒｅｍｉｕｍ２０」でお渡し会＆取材会に登場した。プライベートでも通っている「赤身焼肉のカリスマ牛恋」とのコラボメニュー「チーズさいくぅ〜丼」の発売を限定発売を記念して、数原が手渡しで丼を提供。ゴールデンウィーク期間でのイベントとあって、会場は大盛り上