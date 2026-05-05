◆パ・リーグ西武４―６ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）西武はソフトバンクに競り負け、今季初貯金はならなかった。先発・渡辺勇太朗投手は５回７安打６失点で、２４年９月６日以来のソフトバンク戦白星とはならず。味方が３点を先取した直後の３回に近藤に７号２ランを浴びると、５回には二塁打３本と四球、犠飛などで一気に４点を追加された。ソフトバンク戦は自身５連敗となった。打線は両軍無得点の２回２死一、