子どもの好きな野菜1位はタキイ種苗が2009年より毎年実施している「野菜に関する調査」、2025年度の「好きな野菜」ベスト10は「たまねぎ」（1位）「トマト」（2位）「じゃがいも」（3位）キャベツ（4位）枝豆（同率4位）とうもろこし（6位）さつまいも（7位）大根（8位）なす（9位）ねぎ（10位）だった。一方「よく購入する野菜」ベスト5になると、にんじんが入って、枝豆やとうもろこしが下位に回る。野菜を食べる際や購入する際