元ニッポン放送のフリーアナウンサー垣花正（54）が4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にMCとして出演。自身の就職活動を振り返った。今放送のメールテーマは「呼ばれてないのに参加しちゃったことがありますか？」だった。垣花は「このテーマでいうと、呼ばれてないのに参加しようとしたことがあって。それは就職活動の時に、日テレのアナウンサー試験で書類で落ちているのに、受けに行ったっていう」と切り出した