酒田市は、きのう開催された「二十歳を祝う成人の集い」の参加者６４９人分の名前やメールアドレスについて誤って他の参加者が閲覧できる状態で送信したと発表し陳謝しました。 【写真を見る】アドレスや氏名649人分誤送信で酒田市が陳謝「二十歳を祝う集い」参加者全員のメールアドレスなどを見られる状態で...指摘を受けたあとも迅速に対応せず（山形） 酒田市によりますと、きのう午前１０時すぎ、「二十歳を祝