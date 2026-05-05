春の北信越高校野球新潟県大会は5日、順延となっていた3回戦6試合が行われました。進学校の長岡は、今春センバツ出場の日本文理に善戦するも惜しくも1点差で敗れました。昨秋4強の開志学園は昨夏準Vの新潟産大附属に敗れて3回戦敗退。昨秋準Vの中越は北越との私学対決を制してベスト8進出を決めました。また、新潟県央工業は延長10回タイブレークで東京学館新潟に逆転サヨナラ勝ち。昨秋に続いての準々決勝進出を決めました