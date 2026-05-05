6日は沖縄で大雨に警戒。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■沖縄は警報級の大雨の恐れ激しい雷雨に警戒を沖縄には梅雨前線が停滞していて、5日夜から6日にかけては前線の活動が活発になる恐れがあります。先島諸島では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分な注意が必要です。■連休最終日も行楽日和太平洋側は雲が広がりやす