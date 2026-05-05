◇パ・リーグソフトバンク６―４西武（2026年5月5日ベルーナD）ソフトバンクが西武に逆転勝ちし、「こどもの日」は14年から2分けを挟んで10連勝となった。2回に3点を先制されるも、3回1死一塁から近藤が右中間への7号2ランで反撃開始。5回無死二塁から周東の左中間への適時二塁打で追いつくと、なお1死満塁から柳町の中越えエンタイトル2点二塁打で逆転。さらにこの回、1点を加えた。その裏に1点を返されたものの、継