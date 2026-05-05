3回中日1死満塁、村松が右翼線に走者一掃の三塁打を放つ＝バンテリンドーム中日が3連勝。1―1の三回に村松の3点三塁打で勝ち越し、四回に土田の2号ソロと村松の犠飛、七回には石伊の犠飛で加点した。金丸が7回4安打2失点で3勝目。連敗の阪神は早川が四回途中6失点と精彩を欠いた。3回、中日・村松に走者一掃の三塁打を許した阪神・早川＝バンテリンドーム