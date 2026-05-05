◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日東京D）巨人はヤクルト相手に逃げ切り勝ち。連敗を3で止めた。「こどもの日」の勝利は2021年以来5年ぶりで、こちらは4連敗でストップ。本拠・東京ドームでは2016年以来10年ぶりの「こどもの日」勝利となった。試合後のお立ち台には、今季初先発で5回3安打無失点と好投し、昨年6月29日のDeNA戦（東京D）以来310日ぶりとなる先発勝利で今季3勝目（1敗1ホールド）を挙げた赤星