「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）中日が逆転勝ちで、今季２度目の３連勝。３カードぶりの勝ち越しで、阪神戦では今季初の連勝＆カード勝ち越しとなった。先発・金丸が安定した投球を展開した。初回２死で森下に先制ソロを許したが、六回まで無失点投球。七回２死で前川にソロを浴びたが、７回４安打２失点でキャリア敗の３勝目。昨季は１５試合で２勝だったが、今季は６試合目で勝目を挙げた。打線は二回にボ