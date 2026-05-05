北海道・上川の大雪山系旭岳に入ったとみられるイスラエル国籍の女性の行方が分からなくなっています。4日午後6時半ごろ、在日イスラエル大使館から「旭岳に行ったとみられるイスラエル国籍の女性と連絡が取れない」などと警察に通報がありました。警察によりますと、女性は1人で日本を旅行していたとみられ、4月30日、イスラエルにいる母親に「5月1日に旭岳に登る」と伝えたあと、行方が分からなくなりました。女性が旭岳に入って