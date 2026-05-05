巨人が５日のヤクルト戦（東京ドーム）に３―２で勝利。大城卓三捕手（３３）の豪快弾が試合を決めた。投げては今季初先発の赤星が強力なヤクルト打線相手に５回無失点と粘投。中継ぎからの配置転換で急きょ代役を任された右腕が仕事を果たすと、両チーム無得点で迎えた４回には一死一、二塁のチャンスで大城が打席へ。相手先発・吉村の投じた初球を力強く振り抜くと、打球はＧ党が待つ右翼席へ一直線。得点圏４割越えの絶好調