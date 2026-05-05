【モデルプレス＝2026/05/05】女優の山下美月が5月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳元乃木坂センター「お人形さんみたい」美脚スラリの夏コーデ◆山下美月、美脚際立つ夏コーデ披露山下は「snidel summer collection もう見ていただけましたか？」とつづり、モデルを務めるアパレルブランド・SNIDELの洋服を着た姿を複数枚投稿。裾にボリュームのあるノースリ