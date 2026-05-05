沖縄地方では、梅雨入り早々に警報級の大雨に注意が必要です。5日夜(火・祝)〜6日午前(水・祝)にかけて、宮古島や石垣島など先島諸島では、滝のような非常に激しい雨の降るおそれがあります。那覇など本島地方でも、バケツをひっくり返したような激しい雨の降る所があるでしょう。レジャーで訪れている方も多いと思います。最新の気象情報、交通情報をこまめに確認しましょう。梅雨入り早々に警報級大雨のおそれ5月3日の奄美地方に