メインシナリオ・・・4月14日以降、0.5918ドルから0.5929ドルの価格帯で何度も上値を抑えられている。目先の上げが一巡した格好となっており、一目均衡表の雲の下限の0.5825ドルを下抜き、4月29日の安値0.5815ドルも割り込めば、4月13日の安値0.5792ドルを試す可能性がある。4月13日の安値0.5792ドルを維持できないようなら、4月6日の安値0.5681ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、4日の高値0.5926ドルを上抜