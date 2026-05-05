ドル円一時１５７．０９レベル、神経質な値動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は157.09レベルに安値を更新。米10年債利回りが4.41％台まで低下したことにドル売り反応を示している。ユーロドルは1.1698レベル、ポンドドルは1.3548レベルに本日の高値を更新した。きょうは手掛かり難となるなかで、米債利回り動向に敏感な反応をみせている。 USD/JPY157.16EUR/USD1.1695GBP/USD1.3544