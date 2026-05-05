◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル＝１３頭立て）第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１は５日、船橋競馬場で砂の猛者１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）が１６００メートルを争う。今年のフェブラリーＳで史上３頭目の連覇を達成したコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、昨年３着。地方の小回りへの対応がカギとなる。なお、１、２着に入った地方