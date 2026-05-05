◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第６節藤枝東４―１富士市立（５日、静岡・富士市立高グラウンド）藤枝東が前半だけで４ゴールを奪い、富士市立に４―１で快勝。３連勝を飾り、リーグ戦の成績を５勝１敗とした。藤枝東は前半１５分にＭＦ福地諒大（３年）が先制点を奪うと、４分後のセットプレーでＤＦ葛西源太（２年）が頭で追加点。主導権を握った。そして２―０で迎えた同３０分、ＦＷ増田瑛斗（３年）