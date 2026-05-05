カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、帰国ラッシュピークの関西国際空港を報じた。３万４５００人がこの日到着。国内旅行、海外旅行ともに昨年を大幅に上回っている。ゲストの女優・藤江萌は「私もこのお休みで京都に家族と行きまして。車折（くるまざき）神社っていう芸能の神社があるんですけど、そこも海外の方とかも多くて、人も多くて。皆さんいろんなところにお出かけされたんだな