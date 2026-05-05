４月２６日の読売マイラーズＣ７着のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を視野に調整されることが５月５日、キャロットクラブのホームページで発表された。現在は福島県のノーザンファーム天栄で調整中。現状はレース後のダメージを見極めている段階で、順調に回復した場合、正式にゴーサインが出ることになりそうだ。